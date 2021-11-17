الجوازات توضح خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية وشروط الموافقة علي الطلب

كشفت الجوازات السعودية عبر موقعها علي تويتر، خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية، حيث عمدت حكومة المملكة بالتعاون مع الجوازات؛ إلي تسهيل كافة الخدمات التي تتعلق بخدمات نقل العمالة المنزلية إلكترونياً، وذلك لتوفير الوقت والجهد علي كافة المواطنين بالمملكة، ومن وجه نظر اخري هو عدم التكدس بالمقرات الحكومية، للحد من انتشار الوباء، ووفرت منصة أبشر، احدي اكبر واهم المنصات إلكترونياً، حيث يتثنى للمواطن نقل كفالة العمالة من خلال خطوات سهلة وبسيطة، وسوف نتوجه بالتوضيح عبر السطول القادمة.

شروط نقل خدمات العمالة المنزلية

من الجدير بالذكر أنه لا يمكن نقل كفالة العامل دون الحصول على موافقة كفيله، ولكن مع التقدم المستمر وضعت الجوازات شروط للعامل لنقل كفالته لكفيل اخر أذا توافرت تلك الشروط:

عندما يتبع صاحب العمل الحزام الأحمر لبرنامج نطاقات. عدم استلام العامل أي مستحقات لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. عندما يعامل الكفيل عماله معاملة سيئة لا تتناسب معه، أو تسبب له أي مرض جسدي أو عقلي. عندما ينتهي تصريح عمل العامل بعد أكثر من شهر، رفض الكفيل تجديده. إذا ثبت أن الكفيل قد هدد العامل أو استخدم أي وسيلة عنيفة، فيحق له تحويل كفالته بعد صحة الأدلة المقدمة إلى الكفيل. يجب أن يكون العامل الذي سينقل إليه العمل على قيد الحياة. يجب ألا يكون صاحب العمل مطلوبًا في المحكمة، وألا يكون هاربًا مسجلاً في السجلات الحكومية. لا يقل عمر العامل عن 25 سنة مع توافر بصمة الإصبع وصورة شخصية. يجب عدم إضافة 4 عمال إلى جانب العاملة السعودية المتزوجة والمطلقة السعودية والأرملة.

خطوات نقل العمالة إلكترونياً عبر أبشر

يمكن من خلال منصة ابشر الإلكترونية؛ نقل كفالة العمالة المنزلية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لبوابة ابشر، ثم الضغط على خدمات الجوازات.

من قبل صاحب العمل يتم عرض ونقل الخدمات.

تسجيل العامل في قائمة المكفولين ثم العمل بتحديد المكفول الراغب في نقل كفالته.

بعد ذلك يتم استلام الطلب من قبل المكفول، وإذا وافق الشخص المكفول على الطلب، سيتم إرسال خطاب إلى صاحب العمل الجديد.

الآن سيتم الموافقة على جواز السفر وفحصه.

رسوم نقل كفالة العمالة 1443

حددت الجوازات السعودية رسوم نقل العمالة المنزلية، وذلك بحسب عدد المرات التي يتم النقل بها على النحو التالي: