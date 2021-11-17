طريقة التسجيل في مباشر أفراد الراجحي من الموقع أو التطبيق

كيفية فتح حساب والتسجيل في مباشر أفراد الراجحي موضوع مهم لكل من يتعامل مع مصرف الراجحي العريق في المملكة، إن توفير خدمة المباشر للأفراد الوقت والجهد على العملاء، ويمكن إتمام جميع الإجراءات عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للبنك، يوجد أيضًا تطبيق خاص بالبنك يمكن تنزيله عبر الهواتف المحمولة، ولكن كيفية التسجيل في هذه الخدمة، سنشرح خطوات التسجيل في الأسطر القليلة التالية.

كيفية فتح حساب مباشر أفراد الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم العديد من الخدمات المصرفية للعملاء ، وتلتزم إدارة البنك دائمًا بتقديم التعاملات المالية الحديثة. البنك في النواحي التالية: الراجحي. تأسس البنك عام 1957 في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وهي أكبر شركة في العالم تقدم خدمات مصرفية إسلامية وتعتبر شركة مساهمة في مجال المعاملات المالية، يمتلك البنك أكثر من 500 فرع في المملكة، وفروع أخرى في الخارج في العديد من الدول مثل الأردن وماليزيا وسوريا والكويت، ومن الخدمات الكثيرة استبدال نقاط المكافأة، والتقديم على طلب إعفاء بنك الراجحي، والتمويل الشخصي أو العقاري والكثير من البرامج المصرفية.

التسجيل في حساب الراجحي للأفراد

هناك العديد من عملاء مصرف الراجحي والجميع يريد معرفة كيفية فتح حساب الراجحي للأفراد سواء من خلال الموقع أو التطبيق.

اضغط على خيار التسجيل في الخدمة المصرفية الإلكترونية مباشر أفراد الراجحي.

يجب عليك إدخال رقم بطاقة الصراف الآلي المكون من 16 رقمًا.

بعد ذلك يجب عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بالبطاقة والتي تتكون من 4 أرقام.

يحتاج أيضًا إلى إدخال رقم حساب العميل والضغط على إدخال.

تظهر نافذة أخرى ، حدد الفرد مباشرة، ثم قم بتسجيل الدخول إلى هذه الصفحة.

يجب عليك إدخال جميع المعلومات الضرورية، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وتأكيدها.

تحتاج أيضًا إلى عنوان بريد إلكتروني، ثم قبول الشروط والأحكام والضغط على موافق.

سيتم إرسال رسالة إلى رقم الهاتف بكلمة مرور يجب إدخالها، وفي نفس الوقت يتم تنشيط الحساب ويمكن استخدامه.

كيفية تغيير رقم الهاتف في مصرف الراجحي

من أهم البيانات التي يطلبها البنك لفتح حساب أو إجراء معاملة ، في بعض الأحيان يرغب العملاء في تغيير رقم الهاتف بالطرق التالية: