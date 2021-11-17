قائد الجيش اللبنانى يبحث مع فرونتسكا الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بمكتب قائد الجيش اللبنانى باليرزة. وعقب اللقاء، توجهت فرونتسكا بالشكر لقائد الجيش العماد جوزف عون، مؤكدة أن النقاش كان مفيدا للغاية. وأضافت أن اللقاء تناول تطبيق القرار 1701 وحول المساعدات الدولية للجيش اللبنانى الذى يلعب دورا محوريًا فى الحفاظ على السلام والأمن فى لبنان.

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