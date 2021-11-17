ميقاتى يتلقى دعوة للمشاركة فى الاحتفال بعيد الاستقلال اللبنانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وفدًا من قيادة الجيش اللبنانى لدعوته للمشاركة فى الاحتفال الذى يترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، فى مقر وزارة الدفاع بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ويتضمن الاحتفال عرضًا عسكريًا رمزيًا بحضور الرئيس اللبنانى.
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