وزارة العدل السعودية تطلق البورصة العقارية بشكل تجريبي

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محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت وزارة العدل السعودية البورصة العقارية بشكل تجريبي من اجل تقديم خدماتها لجميع المستفيدين الحالين من الخدمات العقارية المقدمة من الوزارة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو شخصيات اعتبارية، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مراحل الشفافية وتعزيز البيئة الاستثمارية.

كما أوضح وزير العدل السعودي الدكتور وليد محمد الصمعاني خلال مقابله له على التلفزيون السعودي أن البورصة العقارية ستكون مشابهة لبورصات المال، حيث سيتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة، تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضا سرعة تبادلها كما سيتم إطلاق 75 خدمة الإلكترونية في التوثيق.

ولفت الوزير إلى سرعة رقمنه الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من مائة مليون وثيقة عقارية تم إنجاز منها الآن عشرة ملايين وثيقة وبصدد إكمال المتبقي لإعزاز موثوقية الصكوك.

واكد أن إطلاق البورصة العقارية ستكون على مراحل وان الانتقال إلى البورصة لن يكون إجباريا على الأقل في المرحلة الأولى، وأن الوزارة تعمل على تهيئة البنية التقنية، والإمكانيات الفنية لها إلى أن تصدر التنظيمات المتكاملة التي ستوضح كافة المسؤوليات والعلاقات القانونية.

ومن جهته قال المهندس أحمد السلمان المشرف على الثروة العقارية بوزارة العدل من خلال برنامج رصد المذاع على أحد القنوات السعودية أن البورصة العقارية بالنسبة إلى العقارات هي اسم غريب وبمجرد ذكر بورصة يعتقد الناس إنها بورصة أسهم المال.

لماذا اختارت وزارة العدل كلمة بورصة لسوق العقاري

أوضح السلمان أن كلمة بورصة تم اختيارها لأن السوق العقاري ثقيل ونقل الملكية يأخذ في بعض البلدان أشهر وفي السعودية يأخذ يوم واحد، أما عبر البورصة العقارية سيتضمن إنهاء تداول نقل الملكية خلال ثوانَي بدلا من الأسلوب القديم في الاعتماد على الصكوك.

ما هو المصطلح التقليدي للبورصة العقارية

أشار المهندس السلمان أن البورصة العقارية هي كتابة عدل افتراضي كبرى لكل السعوديين.

مهام البورصة العقارية

أكد السلمان أن البورصة العقاريه لا ترفع السعر أو تنزله فهي تعطي الشفافية والعدالة لكل شرائح فالجميع يرى نفس المعلومات:

تحدد المبلغ المطلوب لبيع العقار والمدة الذي يعرض فيها العقار.

تحفز العمل الصحيح بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في التقييم العقاري والاستشاريين العقارين والتطوير العقاري.

ضبط العملية العقارية.

السبب في إطلاق البورصة بشكل تجريبي

واضح المشرف على الثروة العقارية المهندس السلمان أن السبب في إطلاق البورصة العقارية بشكل التجريبي من أاجل الاستماع إلى مقترحات جميع الجهات والأفراد وكافة الشرائح ونعكسها بشكل دوري في تطورات القادمة للبورصة.