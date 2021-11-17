“قريباً جداً” تفعيل رابط نتائج السادس الإعدادي العراقي 2021 موقع وزارة التربية العراقية الجدد

رابط نتائج السادس الإعدادي العراقي 2021، من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة العراقية اليوم السبت الموافق 2021/10/02 من قبل ألاف الطلبة والطالبات، الراغبين في الإطلاع على النتيجة والاطمئنان على نتائجهم بعد أن عانوا طوال العام الدراسي الماضي في ظل تفشي وباء كوفيد 19، الذي ضرب العالم منذ عام 2020 وحتى اليوم وأثر بالسلب على جميع الأنشطة ومن أبرزها التعليم، الذي أصبح تعليم عن بعد خوفاً من تفشي الوباء بين الطلاب، واليوم يتم الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة من خلال رابط وزارة التربية والتعليم العراقية، الذي تم تجهيزه لاستقبال الطلاب الذين أدوا أمتحانات العام الدراسي السابق، وفيما يلي رابط الاستعلام وألية الاستعلام الإلكتروني.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي العراقي 2021

بعد أن انتابت الطلاب حالة من التوتر والقلق في الفترة الماضية، أعلن السيد علي حميد الدليمي وزير التربية والتعليم العراقية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن نتائج السادس سوف يتم إعلانها قريباً ولم يتم تحديد الموعد الرسمي ونهيب بالطلاب عدم الانسياق وراء أخبار المواقع الغير معتمدة.

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية. الضغط على أيقونة خدمات الطلاب. ثم الضغط على أيقونة نتائج الطلبة. تحديد نتائج السادس الإعدادي 2021. تسجيل البيانات الشخصية للطالب ثم الضغط على زر عرض النتائج لتظهر كافة التفاصيل.

رابط نتائج السادس الإعدادي العراقي 2021موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يوجد العديد مكن المواقع التي يتم رفع النتائج عليها منها موقع النجاح، وموقع ناجح، وكلها مواقع خارجية، ولكن الموقع الرسمي لنشر النتائج هو موقع الوزارة، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بتحديثه حتى يستوعب الطلاب المتوقع دخولهم اليوم عليه للإستعلام عن نتائجهم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نتائج السادس الإعدادي العراقي 2021/2020

تعتبر هذه النتيجة من أهم النتائج لدى الطلاب في العراق، فهي التي يتم بعدها الدخول للمرحلة الجامعية وعلى أثارها يتحدد الكلية التي سيدرس بها الطلاب في المرحلة الجامعية، وتعتبر أهم السنوات الفارقة في عمر الطلاب ليس في العراق وحدها بل في جميع الدول العربية، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني نتمنى التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.

الاستعدادات لبدأ العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، عن بدأ لجنة الفريق الوزاري الذي شكلها معالي الوزير بقيادة وزارة التربية، للعمل على دمج التعليم الحضوري مع التعليم الإلكتروني عن بعد في العام الجديد، وأن يكون التليفزيون التربوي هو الوسيلة لعمل هذا الدمج.