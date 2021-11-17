احتجاجات السودان.. مقتل متظاهرين اثنين في "الخرطوم بحري"

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل اثنين من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء.

وقالت اللجنة الطبية على صفحتها بفيسبوك إن اثنين من المتظاهرين قُتلا بالرصاص، خلال المواكب التي شهدتها منطقة الخرطوم بحري.

وأضافت أن هناك عشرات الإصابات بالرصاص الحي في صفوف المتظاهرين الرافضين لقرارات قائد الجيش بحل مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" بأن خدمة الهاتف المحمول داخل السودان انقطعت بالتزامن مع انطلاق تظاهرات 17 نوفمبر.

وبحلول بعد الظهر كان آلاف قد خرجوا في مسيرات متناثرة في الخرطوم. وبدأت قوات الأمن في عدة أماكن في إطلاق الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين.

ونشرت صور الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات منها بورتسودان وكسلا ودنقلا والجنينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت رويترز عن شهود عيان إن قوات الأمن انتشرت بكثافة في الشوارع الرئيسية ومفارق الطرق، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لإبقاء المحتجين بعيدا عن نقاط التجمع، وأغلقت الجسور العابرة للنيل والتي تربط العاصمة الخرطوم بمدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.

ويوم الثلاثاء، نفذت سلطات الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من النشطاء والفاعلين في تحالف قوى الحرية والتغيير من بينهم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني.