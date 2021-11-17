القوات المسلحة العراقية: سندمر جميع أوكار تنظيم داعش الإرهابى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية استطاعت تثبيت أركان النجاح، متوعدًا تنظيم داعش الإرهابى "العدو الأول للعراق" بتدمير جميع أوكارهم.





وذكر مكتب الكاظمى، فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن المجلس الوزارى للأمن الوطنى عقد اليوم اجتماعًا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة لبحث مجمل الأوضاع الأمنية فى البلاد، وحماية التظاهرات، فضلاً عن منافشة توفير كل الإمكانيات لدعم القوات الأمنية فى حربها ضد تنظيم داعش الإرهابى، وتطوير قدراتها وتدريبها". وأشار البيان إلى أن العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت أن تثبت أركان النجاح، وأن تتعامل مع المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، مشددًا على أن قوات الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والبيشمركة، وكل مفاصل القوات المسلحة الوطنية، هى القوة الضاربة لأعداء البلاد والعناصر الإرهابية، مؤكدًا أن القوات الأمنية ستواصل تعقب مخابئ الإرهابيين، وتدمير مضافاتهم أينما كانت.

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