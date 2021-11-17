مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقى يزور المغرب ويلتقى كبار المسئولين

جدة - نرمين السيد - بحث مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوى مع عبد اللطيف لوديى، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بإدارة الدفاع الوطنى، تعزيز السلام والاستقرار فى القارة الإفريقية، من خلال التعاون الإقليمى والأمن.





وقال السفير بانكول أديوى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت نقاشات مثمرة حول تعزيز السلام والاستقرار فى القارة الإفريقية، من خلال التعاون الإقليمى والأمن". يذكر أن مفوض الأمن الإفريقى يقوم بزيارة للمغرب وبحث أمس مع وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، تعزيز الديمقراطية والأمن البشرى فى إفريقيا.

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