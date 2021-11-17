نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أستمارة الحماية الاجتماعية العراق 2021 موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وموعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب ملايين الأسر العراقية موعد فتح رابط أستمارة الحماية الاجتماعية العراق 2021، للتسجيل بها وفق الضوابط والشروط التي حددتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، لصرف راتب الحماية للأسر الفقيرة، وكانت وزارة العمل قد طلبت من الحكومة العراقية ذياده في مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة، حتى يتم رعاية عدد أكبر من المواطنين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية التسجيل للحصول على الدعم، والشروط العامة للتسجيل فتابعونا.

رابط أستمارة الحماية الاجتماعية العراق

كل من يجد نفسه تنطبق عليه الشروط، ويرغب في التسجيل الإلكتروني عليه أتباع الخطوات التالية.

الدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمرور إلي الموقع ورمز التحقق للشخص.

الضغط على أيقونة تسجيل وكتابة البيانات المطلوبة في أستمارة التسجيل بصورة دقيقة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني للحصول على الدعم بنجاح.

موقع أستمارة الحماية الاجتماعية العراقية

أعلنت الحكومة العراقية أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، هي المنوط بها رعاية الأسر الفقيرة نظراً لتوافر البيانات الدقيقة عن الحالات الفقيرة، من خلال عمل بحث ميداني عن الحالات، ورابط الوزارة هو رابط التسجيل الإلكتروني للحصول على راتب الحماية الاجتماعية العراقي.

الشروط العامة للتسجيل للحصول على الدعم

النساء المطلقات والأرامل وزوجات السجناء وأصحاب الأمراض المزمنة والعجز الكلي الغير قادرين على العمل.

الشباب العاطل عن العمل والمتزوج وهو ما يزال في مرحلة التعليم.

أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة التي تتعدى نسبة الإصابة عندهم 75%.

أصحاب الدخول المنخفضة ومن ليس لهم عائل والأطفال الصغار المتوفي عائلهم الوحيد.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

طالبت وزارة العمل من الحكومة العراقية، رفع الدعم المخصص للحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة، حتى تتمكن من إدخال شرائح جديدة في الحماية الاجتماعية في الفترة القادمة، نظراً للوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به البلاد في الوقت الراهن، وهناك تفهم من السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للطلب ووعد بتوفير كافة احتياجات الوزارة للوفاء بالتزاماتها في حماية الطبقة المحدودة الدخل.