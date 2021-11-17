أهمية نظام الجنسية السعودية وشروط الحصول عليها بالتفصيل 

أهمية نظام الجنسية السعودية وشروطها، صدرت الموافقة بشكل رسمي بمنحة الجنسية السعودية لبعض الأشخاص والتي تتضمن أصحاب الكفاءات والخبرات وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030 ليتم تقوية بيئة الاستثمار والكفاءات البشرية حيث تم إصدار نظام الجنسية السعودية من خلال مجلس الوزراء رقم أربعة بتاريخ 25/01/1374 هجريا حيث تم عمل بعض التعديلات منذ إصدار هذا القرار ولكن بعد توافر شروط الحصول على الجنسية السعودية.

تعديل المادة سبعة من النظام بمرسوم ملكي

ينبغي أن يكون سعودياً من ولد داخل المملكة أو خارج على الأب سعودي وتشمل أيضا الأمة السعودية أو ولد داخل المملكة، وأكدت المادة الثامنة أن شروط منحه الجنسية تم تعديلها بمرسوم ملكي ويمكن الحصول على هذه الجنسية بقرار من وزير الداخلية لمن يوجد له ولد داخل المملكة في حالة توافر الشروط الآتية

ينبغي أن تكون له صفة الإقامة الدائمة داخل المملكة السعودية في حالة وصوله إلى سنة البلوغ وإن يكون حسن السير والسلوك وأن يجيد اللغة العربية، بالإضافة إلى أنه لم يتم الحكم عليه قبل ذلك بحكم جنائي أو عقوبة لكلمة أخلاقية تزيد عن ستة أشهر.

ينبغي أن يكون اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية وأن يكون حسن السير والسلوك من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد وأن يكون سليم العقل والجسم، وأن يجيد اللغة العربية وهو يثبت ارتزاقه بشكل مشروع

ويتم استثناء من هذا الشرط من ولد في المملكة الأم أجنبية وأب مجهول ويتم السماح بطلب تصنيع الإقامة وجواز سفره أو وثيقة من خلال السلطات المختصة في الجوازات وكل وثيقة تتعلق بالجنسية وجميع هذه الأوراق تثبت مطالب أحكام هذا النظام.

شروط الحصول على الجنسية العربية السعودية الأجنبي

يجب أن تكون جنسية زوجته عربية سعودية وأن يكتسب أولاده الذين لم يبلغه ثم أخرج داخل المملكة ويكون تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين داخل البلاد أو قاموا بالتقديم لها قبل البلوغ بالإضافة إلى الإقامة النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وبالتالي يمكن لوزير الداخلية بمنحهم الجنسية السعودي.