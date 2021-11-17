وزارة الصحة : الأردن لا يتجه نحو الإغلاق

دوت الخليج :- استبعد أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي، الثلاثاء، الاتجاه نحو الإغلاق أو التحول إلى التعليم عن بُعد في المدارس والجامعات، ورفض وصف الوضع الوبائي بأنه "صعب" في ظل ارتفاع المؤشرات الوبائية المتعلقة بوباء كورونا في الأردن.

وقال البلبيسي : "لا نسير في طريق الإغلاق، ونحن لسنا في وضع صعب بالرغم من الزيادة في عدد الحالات، فزيادة عدد الحالات موجودة في جميع دول العالم".

واستشهد البلبيسي بتقارير لمنظمة الصحة العالمية، وقال إنها أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات بنسبة 10%، وارتفاع بعدد الوفيات بحوالي 5%.

وأكد وجود ارتفاع في عدد الحالات منذ 5 أسابيع، مضيفا "وصلنا في الأسبوع الماضي إلى 15 ألف حالة والاسبوع الحالي نتوقع أن يكون عدد الاصابات أكثر من ذلك" ، وفق المملكة .

وأشار إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية ترافقها زيادة في عداد حالات الإصابة، لأن فتح القطاعات يرافقه ارتفاع بعدد الحالات.

ورأى عدم وجود التزام بالإجراءات الوقائية من قبل المجتمع بما يشمل مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد، وقال إن الالتزام بالإجراءات الوقائية شبه معدوم.

واعتبر أن التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من أسباب ارتفاع المؤشرات الوبائية، وقال إن "العيب هو في تطبيق الإجراءات".

وقال إن "هناك تجمعات منضبطة وهناك تجمعات غير منضبطة، فمثلا شروط حضور مهرجان جرش والإجراءات فيه كانت منضبطة بنسبة الحضور 50% وشروط أخذ اللقاح الواقي، لكن التجمعات المنضبطة كالأعراس والأتراح وما شهدناه اخيرا في بعض التجمعات مؤخرا هي غير منضبطة".

وجدد البلبيسي وهو مسؤول ملف كورونا، أن 30%-35% من الاصابات من الفئة العمرية 10-17 عاما، مشيراً إلى أن عدد الاصابات في المدراس 4778 حالة ضمن تلك الفئة العمرية خلال أسبوع الذين يخالطون أعدادا كبيرة.

وأشار البلبيسي إلى تلقي 63% من الفئة المستهدفة باللقاح الواقي من الفيروس مقابل تلقي نحو 57% من الفئة المستهدفة بجرعتي اللقاح، وأكد توافر اللقاحات بأنواعها.