دوت الخليج :– أدت اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من وكلاء الإعسار الذين اجتازوا متطلبات ترخيص وكيل إعسار، القسم القانوني، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والعدل الدكتور احمد الزيادات.
وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي في بيان، إن دائرة مراقبة الشركات سجّلت أول قضية إعسار بطلب من مراقب الشركات.
وتسعى الدائرة إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال توفير وسائل لمساعدة الشركات على البقاء في السوق أو تأمين خروج آمن يحافظ على حقوق أصحاب العلاقة.
وأدى اليمين القانونية: إبراهيم خليل ابراهيم شداد، الدكتور ابراهيم ناصر محمد جودة، أحمد عبد الجابر عبداللطيف الخطيب، رامي نظمي محمود حاج احمد، زيد محمود عبدالله القطني، سامح يوسف محمد ابو منشار، مجاهد محمود عبد الرحيم الطراونة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرموطي : سجّلنا أول قضية إعسار بطلب من مراقب الشركات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.