رفع عدد لجان التفتيش على المصابين بكورونا المحجورين منزليا

دوت الخليج :- أعلن محافظ العاصمة ياسر العدوان، الثلاثاء، ضبط شخص واحد مخالف لتعليمات الحجر المنزلي، بعد تفقد 137 مصابا خلال الشهر الحالي.

وأشار العدوان : إن المخالف حُول إلى مستشفى عمان الميداني، مشيراً إلى زيادة عدد اللجان للتفتيش على الأشخاص المحجورين وزيادة التدقيق عليهم، على أن تتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية والإدارية.

وتحدث عن السعي للسير عبر مسارين متلازمين، والأول هو تكثيف العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم وزيادة الاقبال على تلقي المطاعيم باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة والاكثر حماية، أما الأمر الثاني هو الاستمرار والالتزام بسبل الوقاية وإجراءات السلامة وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم إقامة التجمعات ، وفق المملكة .

عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، قال الاثنين، إن من أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ونسب الفحوص الإيجابية مرور 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس والدراسة الوجاهية في المدارس، وعدم التزام مصابين بالفيروس بالعزل في البيوت.