روسيا تدين الأحداث الإرهابية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تُدين الأحداث الإرهابية، التى وقعت فى أفغانستان مؤخرا، معربة فى الوقت نفسه عن قلق بلادها تجاه استمرار النشاط الإرهابى فى أفغانستان.





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