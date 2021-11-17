عاجل.. تفاصيل تحطم طائرة بريطانية من طراز إف -35 فى البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع، فى بيان لها بحسب "bbc"، أن الطيار قفز وعاد بأمان إلى حاملة طائرات البحرية الملكية إتش إم إس كوين إليزابيث وبدأ التحقيق.
ولفتت إلى أن الحادث وقع الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش فوق المياه الدولية ولم تشارك طائرات أخرى، مؤكدة أنه سيكون من غير المناسب التعليق أثناء التحقيق.
وقال جوناثان بيل مراسل "بى بى سى" للدفاع، إن التحقيق من المرجح أن يركز على خطأ تقنى أو بشرى محتمل.
ويذكر أنه هناك ثمانى طائرات إف -35 بريطانية على الحاملة و 12 من مشاة البحرية الأمريكية.البحر المتوسط
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