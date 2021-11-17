المنفى والمبعوث الأممى يبحثان آخر المستجدات السياسية فى ليبيا

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول استعراض نتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، وسبل إرساء أرضية تعاون مشتركة تجاه الملف الليبى، مع المجتمع الدولى.
كما ناقش اللقاء العقبات التى تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف، قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن القادم حول ليبيا.
وأكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى، خلال اللقاء، حرصه الكامل على جمع الفرقاء الليبيين ورآب الصدع والاستعداد لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها ومواصلة العمل فى مشروع المصالحة الوطنية.
من جهته، أكد المبعوث الأممى أن وجود المنفى بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبى مع عضوا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كان رسالة قوية للمجتمع الدولى، بجدية العمل خلال الفترة الماضية، وبأن ليبيا قادرة على تجاوز محنتها، والوصول بها إلى بر الأمان.
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