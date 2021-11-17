روسيا: بدء تصنيع نماذج مقاتلة «كش ملك» الشبحية

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤول روسى بارز فى مجالات تصنيع المقاتلات الحربية أن شركته شرعت فى تصنيع النماذج الأولية لمقاتلة الجيل التالى الشبحية أحادية المحرك التى تعرف باسم "تشيك مت" Checkmate (كش ملك)، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط من كشف النقاب عنها فى يونيو الماضى.





وبمناسبة الظهور الخارجى الأول لنموذج المقاتلة "تشيك مت" الشبحية فى افتتاح "معرض دبى للطيران"، قال المدير العام لـ"مؤسسة الطيران المتحدة" UAC، يورى سليوزار: "أود الإشارة إلى أن مصنع كومسومولسك بدأ فعليا فى بناء بعض نماذج (التشيك مت) كدفعة أولية."

وتقول مجلة "ميليترى ووتش" الأمريكية إن الإعلان عن بدء تصنيع نماذج المقاتلة الشبحية "كش ملك" فى معرض دبى للطيران، يأتى فى وقت تردد فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تكون شريكة فى البرنامج، كما يتوقع أن تكون عميلا مهما لها.

وتشير المجلة المعنية بالشؤون العسكرية إلى أنه رغم التأكيد أن هناك عددا من النماذج قيد التصنيع فى "مصنع أمور للطائرات" التابع للمؤسسة الروسية فى كومسومولسك، فإن المسؤول لم يشر فى تصريحاته إلى عدد محدد للنماذج التى يجرى تصنيعها حاليا.

وتقول المجلة إن روسيا كشفت عن نموذج غير معد للطيران للمقاتلة "تشيك مت" تحت غطاء أسود فى يوليو الماضى، ويتوقع ظهور النموذج القابل للطيران قبيل منتصف 2023، وهو ما يتماشى مع البرنامج الطموح تصنيع المقاتلة الشبحية الروسية الجديدة الذى يستهدف دخولها مرحلة التصنيع بكميات كبيرة بحلول عام 2024، وبدء تسليمها بحلول عام 2026.

مقاتلة "تشيك مت" يتوقع أن تسوقها روسيا كبديل لمقاتلات الجيل الرابع متوسطة الوزن من طراز MiG-29 Fulcrum، التى حلقت لأول مرة فى عام 1977، وهى تحديث لطرازات سابقة، ولا زالت قيد الإنتاج حتى وقتنا الراهن. ومن المتوقع للمقاتلة الشبحية الجديدة أن تقل تكاليف تشغيلها وصيانتها بصورة كبيرة مقارنة بالمقاتلات الثقيلة مثل Su-30 وSu-57، التى تستأثر بمعظم الطاقة الإنتاجية لخطوط تصنيع المقاتلات الحربية الروسية.

وتشير "ميليترى ووتش" إلى أن الزبائن المحتملين للمقاتلة الشبحية "تشيك مت" سيستبعد منهم كل من بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا بسبب عضويتهم فى حلف "الناتو"، إضافة إلى أوكرانيا التى تستبعد لأسباب سياسية. وفى ضوء ذلك، فإن هناك 20 دولة أخرى تستخدم "ميج-29" فى سلاحها الجوى، وهو ما قد يجعل هذه البلدان عملاء للطائرة الشبحية الجديدة.

وتمول المقاتلة الشبحية الجديدة من قبل جهات خاصة دون الحصول على دعم الحكومة الروسية، ويتوقع أن تكون أول طائرة شبحية فى العالم بمحرك واحد ومزودة بمحركات ذات قدرة على الحركة صعودا وهبوطا بما يتيح للطيار هامش كبير من المناورة أثناء العمليات القتالية الجوية، فضلا عن قدراتها للطيران لمسافات طويلة، كما أنها ستكون أول طائرة مقاتلة ذات محرك واحد تنتجها روسيا بشكل صناعى وبكميات تجارية منذ ما يقرب من 40 عاما، حسب المجلة الأمريكية.