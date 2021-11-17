رئيس الوزراء الكندى يتوجه إلى واشنطن لحضور قمة الأصدقاء الثلاثة

جدة - نرمين السيد - توجه رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد اجتماعات لمدة يومين مع المسؤولين الأمريكيين والمشاركة فى قمة الأصدقاء الثلاثة مع الرئيسين الأمريكى والمكسيكى غدا الخميس.





وتعتبر هذه الزيارة هى الأولى لترودو إلى العاصمة الأمريكية منذ بداية انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19". ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكندى اجتماعات فردية مع الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والرئيس الأمريكى جو بايدن قبل أن يجتمع الزعماء الثلاثة فى قمة الأصدقاء الثلاثة لمناقشة التحديات التى تواجه أمريكا الشمالية.

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