جدة - نرمين السيد - وحصلت العديد من الدول على المقاتلة الشبحية "إف 35" وأصبح عدد القواعد الأرضية الخاصة بتشغيلها حول العالم 28 قاعدة.
كما تعمل النسخة المخصصة لحاملات الطائرات وهى "إف 35 بى" على متن العديد من حاملات الطائرات حول العالم ومنها حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" والإيطالية "كافور" وحاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. سقوط طائرة بريطانية من طراز إف-35 فى البحر المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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