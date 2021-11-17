عاجل.. سقوط طائرة بريطانية من طراز إف-35 فى البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - وحصلت العديد من الدول على المقاتلة الشبحية "إف 35" وأصبح عدد القواعد الأرضية الخاصة بتشغيلها حول العالم 28 قاعدة.

كما تعمل النسخة المخصصة لحاملات الطائرات وهى "إف 35 بى" على متن العديد من حاملات الطائرات حول العالم ومنها حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" والإيطالية "كافور" وحاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث".