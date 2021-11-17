روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان لضبط النفس وبدء عملية ترسيم الحدود

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، فى تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء: "ندعو الجانبين الأرمينى والأذربيجانى إلى التحلى بضبط النفس ومنع وقوع حوادث جديدة وحل جميع الخلافات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية". وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "تؤكد الأحداث الأخيرة أهمية البدء سريعا فى عملية ترسيم الحدود الأذربيجانية ــ الأرمينية، وكذلك بدء عمل اللجنة المعنية على أساس المقترحات، التى قدمتها روسيا سابقا".

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