روسيا: نجرى تجارب على لقاحين جديدين ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف موراشكو، خلال اجتماع برئاسة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لتطوير التقنيات الجينية اليوم الأربعاء: "المختبرات الروسية تمكنت حتى الآن من تطوير العديد من هذه التقنيات بالتوازى، وقبل كل شيء تم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" باستخدام التقنيات الوراثية"، مضيفا: "تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس كورونا يخضعان الآن للتجارب ما قبل السريرية".

يذكر أن عدد اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، التى تم تسجيلها بوزارة الصحة الروسية واعتمادها للتطعيم، بلغ حتى الآن 3 لقاحات، وهى "سبوتنيك V" و"أبيفاك كورونا" و"كوفى فاك".