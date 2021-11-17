التعاون الإسلامى تدين الهجومين الانتحاريين فى أوغندا

جدة - نرمين السيد - وأكدت المنظمة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء- دعمها للحكومة الأوغندية وجهودها فى مكافحة الإرهاب، مجددة موقفها الذى يدين بشدة كافة أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالها ومظاهرها. وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، السفير حسين إبراهيم طه، التعازى لأسر الضحايا ولأوغندا حكومة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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