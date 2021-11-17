“وظائف المملكة” وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443 تعرف على شروط وألية التسجيل

وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، من أهم كلمات البحث اليوم من قبل الشباب في المملكة، بعد أن أعلنت وزارة الصناعة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن توفيرها 1400 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف للعمل كمسئولين في المحاجر والكسارات، ودعت الشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقة للتسجيل الإلكتروني على الفرص المتاحة، من خلال الدخول على رابط موقع كوادر المحاجر الرسمي، وتسجيل بياناته ونحن سنقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، ألية التسجيل الإلكتروني في التدريب المنتهي بالتوظيف فتابعونا.

الدخول على رابط موقع كوادر المحاجر. تسجيل البريد الإلكتروني و تأكيد البريد الإلكتروني. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة الاسم والهوية الوطنية ورقم الجوال. الضغط على مربع أنا لست روبوت. تسجيل رمز المرور ثم أضغط أنشاء حساب.

رابط وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأهداف وزارة الصناعة من التدريب المنتهي بالتوظيف

تهدف وزارة الزراعة إلي خلق فرص عمل للشباب المتميز، في المملكة للعمل بالمحاجر في جميع المدن السعودية، والنهوض بقطاع التعدين الذي يعد من أهم القطاعات التي يتقدم من خلالها الاقتصاد نتيجة فرص العمل الكثيرة التي تتوفر به، وتنفيذ رؤية المملكة الاستراتيجية 2030 التي تهدف إلي القضاء على البطالة، وتوفير فرص العمل للمتميزين من الشباب في المملكة.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمة الوطن.

التسجيل على بوابة العمل الوطنية طاقات.

أن يكون لا يعمل في القطاع العام أو الخاص وقت التسجيل.

الحصول على المؤهل العلمي المناسب الثانوية العامة على الأقل.

يشترك أن يكون المتقدم لا يقل سنه وقت التسجيل عن 18 عام ميلادي.

اجتياز المقابلات الخاصة بالتوظيف وأن يكون لديه الطموح والرغبة في العمل الجاد.

الأولوية في الاختيار للتوظيف لمن هم يسكنون في الأماكن القريبة من المحاجر.

الحصول علة مكافأة شهرية طوال فترة التدريب. التدريب منتهي بالتوظيف وتوفير فرص عمل مستدامة. الترقي في الوظائف والاستدامة في الوظيفة مع تأمين طبي شامل للعامل.

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