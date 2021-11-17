محافظ العاصمة : تسجيل 1269 إصابة بكورونا اليوم في عمان

دوت الخليج :- كشف محافظ العاصمة ياسر العدوان عن تسجيل 1269 اصابة بكورونا اليوم الثلاثاء في محافظة العاصمة .

واضاف العدوان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه في ضوء هذه التطورات وتسجيل ما يزيد على 3400 إصابة وبنسبة 7.26بالمئة، فإن علينا المضي في مسارين متلازمين وهما: تكثيف العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم وزيادة الإقبال على تلقّي المطاعيم باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة، اضافة الى استمرار الالتزام بسُبُل الوقاية وإجراءات السّلامة كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات، وغيرها.

وبين العدوان انه سيتم تكثيف حملات التفتيش والرقابة في محافظة العاصمة خلال الايام المقبلة والتأكد من التزام المنشآت العامّة والخاصّة والأفراد بإجراءات الوقاية، وتطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها بحقّ المخالفين وعدم التهاون مع الحالات المخالفة التي قد تعرض صحة وسلامة الناس للخطر.

وأوضح العدوان ان امر الدفاع (34) لا يسمح لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة إلاّ إذا كان قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ولم يتخلّف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة.

واشار الى أنه يتم بشكل دوري متابعة الالتزام بالتدابير الوقائية وإجراءات دخول المراجعين الى المنشآت الحكومية حيث يتم تغطية 125 دائرة حكومية بشكل يومي وفق آلية متابعة وبما معدله حوالي ( 12.000 ) شخص يوميا وحسب المؤشرات المتوفرة لدينا فإنه يتم ارجاع ما نسبته حوالي 5 بالمئة من المراجعين لعدم تلقي المطعوم .

وفيما يخص البلاغ رقم (46) الساري منذ تاريخ 18/10/2021 وهو وجود شخص داخل المنشأة (مولات، مراكز تسوق (أكثر من 200 متر مربع) ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه) مخالف للبلاغ فعقوبتها غرامة للمنشأة المخالفة مقدارها (1000) الى 5000 دينار ، وفق بترا .

وقال العدوان، ان فرق التفتيش تضم فريق العمل وهو مجموعة من الجهات والدوائر الرقابية ويتكون من فريق من موظفي محافظة العاصمة والألوية بصفة الضابطة العدلية وعددهم ( 18 ) فريقا والفريق المساند من الدوائر الحكومية بصفة الضابطة العدلية ممثلة لـ ( 12 ) دائرة وجهة رقابية (وزارة الصناعة، السياحة، امانة عمان، الامن العام، العمل ....) اضافة الى الدوائر الاخرى، وتضم كذلك الفريق المساند (برنامج حافز) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وعددهم ( 20 ) متطوعا لتنفيذ زيارات لمختلف المنشآت الحكومية والخاصة بهدف رصد المخالفات والتوعية والإرشاد.

وبين انه تم تنفيذ ( 531 ) جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق أوامر الدفاع بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة العاصمة اضافة الى ( 12.309 ) زيارات على المنشآت الحكومية والخاصة لمتابعة إجراءات دخول المراجعين والالتزام بالتدابير الوقائية، وتحرير ( 131 ) مخالفة متعلقة بالكمامة والتباعد في المنشآت و (124) اغلاقا بموجب امر الدفاع 32 لعدم الحصول على المطعوم، و ( 2986 ) مخالفة للافراد لعدم الالتزام، ومخالفة ( 119 ) شخصا مخالفا للحجر المنزلي حيث تم تحويلهم لمستشفى عمان الميداني وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.