أخبار اليمن : انتهاكات المرتزقة مستمرة.. 131 خرقاً بالحديدة

انتهاكات المرتزقة مستمرة.. 131 خرقاً بالحديدةأعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 131 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و23 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 128 قذيفة و42 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت 6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 18 طائرة حربية في اجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و40 طائرة تجسسية في أجواء الجاح الفازة وحيس والجبلية والتحيتا.