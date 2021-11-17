العراق: مواطنونا المهاجرون ضحية الصراع بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الهجرة، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إن جابرو بحثت خلال استقبالها سفير الاتحاد الأوروبى فيلا فاريولا، والوفد المرافق له العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وسبل تطويرها، ومناقشة قضية العراقيين العالقين فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة المتواجدين على الحدود البيلاروسية، والمعاناة التى تواجههم أثناء الهجرة غير الشرعية.

وأكدت "جابروا"، أن الصراع السياسى بين الاتحاد الأوروبى وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود، والذين يتعرضون لأقسى أنواع التعامل البعيد عن المعايير الإنسانية والدولية، مشددة على ضرورة تعاون الوزارة والاتحاد الأوروبى للتعامل مع هذا الملف بشكل إنسانى وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية.

من جانبه، أثنى سفير الاتحاد الأوروبى، على الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام فى التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية إلى مدن أوروبا، والإجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، مبديًا رفضه لـ "استخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية".