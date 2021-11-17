جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الهجرة، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إن جابرو بحثت خلال استقبالها سفير الاتحاد الأوروبى فيلا فاريولا، والوفد المرافق له العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وسبل تطويرها، ومناقشة قضية العراقيين العالقين فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة المتواجدين على الحدود البيلاروسية، والمعاناة التى تواجههم أثناء الهجرة غير الشرعية.
وأكدت "جابروا"، أن الصراع السياسى بين الاتحاد الأوروبى وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود، والذين يتعرضون لأقسى أنواع التعامل البعيد عن المعايير الإنسانية والدولية، مشددة على ضرورة تعاون الوزارة والاتحاد الأوروبى للتعامل مع هذا الملف بشكل إنسانى وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية.
من جانبه، أثنى سفير الاتحاد الأوروبى، على الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام فى التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية إلى مدن أوروبا، والإجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، مبديًا رفضه لـ "استخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: مواطنونا المهاجرون ضحية الصراع بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.