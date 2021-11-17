الصين وأمريكا تتفقان على تخفيف القيود المفروضة على الصحفيين

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، عن وسائل إعلام محلية فى الصين، أن الاتفاق تم التوصل إليه قبل القمة الافتراضية التى عقدت أمس الثلاثاء بين الزعيم الصينى شى جين بينج والرئيس الأمريكى جو بايدن.
وأوضحت الشبكة أن الاتفاق يمثل درجة من التقدم فى قضية أدت إلى توتر العلاقات منذ فترة.
وطبقا للاتفاق، ستصدر الولايات المتحدة تأشيرة دخول متعددة الزيارات لمدة عام واحد للصحفيين الصينيين، أما الصين، فسوف تمنح معاملة مماثلة للصحفيين الأمريكيين إزاء ذلك.
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