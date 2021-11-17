جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الأربعاء: "يوجد برنامج كامل فى خطط حلف "الناتو" للتواجد فى منطقة آسيا الوسطى، فهذا حلم عملى بالنسبة للحلف".

وأضافت زاخاروفا:" أن الحلف تحول منذ مدة إلى أداه لتعزيز المصالح الجيوسياسية لأعضائه". وفى ما يتعلق بالاتفاق بين بريطانيا وأوكرانيا على قرض لأغراض عسكرية، أكدت زاخاروفا أن هذا يعد دليلا آخر على زيادة النشاط البريطانى بالقرب من الحدود الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: لدى حلف الناتو برنامجا للتواجد فى آسيا الوسطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.