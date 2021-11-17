شروط الدعم الريفي للعاطلين 1443 وطريقة التسجيل عبر الموقع الرسمي https://reef.gov.sa

شروط الدعم الريفي للعاطلين 1443 تتيح منصة ريف الالكترونية المطروحة رسميا من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية الاشخاص البحثين عن عمل من صغار المزارعين والمهتمين بمجال الزراعة في السعودية بشكل عام التسجيل في منصة ريف الحصول على الدعم الريفي، وهو الدعم الذي يتم تقديمه لمدة 18 شهر بحد أقصى يصل إلى 45 الف ريال سعودي للراغبين في الحصول على الدعم، طريقة التسجيل في الدعم الريفي 2021 للأسر المنتجة والشروط اللازمة الحصول على دعم ريف reef.gov.sa بجميع المناطق السعودية على أن يتم تقديم هذا الدعم بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تم تحديدها من قبل المنصة، لذلك نهتم من خلال هذه السطور بطرح شروط الدعم الريفي للعاطلين وكذلك التعرف على خطوات ورابط التسجيل في منصة ريف الحصول على الدعم.

شروط الدعم الريفي للعاطلين 1443

تم وضع مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على الدعم الريفي المقدم من منصة ريف للعاطلين، وتتمثل هذه الشروط التي تم تحديدها فيما يلي.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب أن يكون مقيم في ذات المكان الخاص بالمشروع الزراعي.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 22 عام.

ألا يكون المتقدم عامل في أحد القطاعات السعودية سواء الخاصة أو الحكومية بشكل عام.

يشترط ألا يتجاوز الراتب الشهري الخاص بالمتقدم عن 6000 ريال سعودي.

تشترط المنصة وجود حساب بنكي خاص المتقدم للحصول على الدعم.

الا يكون المتقدم مستفيد من اكثر من ثلاثة برامج خاصة بالدعم.

طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف

كيفية التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين

تتم عملية التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين بسهولة الكترونيا وذلك من خلال اتباع ما يلي.