دوت الخليج :- “أنا ما حدا راضي يساعدني لأنه أبوي طفران وأنا تعبان كثير”.. كانت هذه آخر كلمات الطفل أمير محمد الرفاعي (12 عاما) الذي توفي الليلة الماضية في مستشفى الأميرة رحمة للأطفال في مدينة إربد، بعد علاج دام 11 عاما.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطفل أمير وهو في آخر أيامه وكان يظهر عليه علامات التعب الشديد ويقول: ” أنا عند الله رح احكي كل إشي”.
ووري جثمان الطفل أمير الثرى صباح اليوم الأربعاء في بلدة الاشرفية بلواء الكورة بإربد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير يفارق الحياة وهو يناشد لإنقاذه في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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