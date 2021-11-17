أخبار اليمن : بينهم أفريقياً.. 5 جرحى بنيران سعودية في صعدة

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بينهم أفريقياً.. 5 جرحى بنيران سعودية في صعدة

أصيب 4 مواطنين ومهاجر أفريقي اليوم بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة، بينهم أفريقياً.. 5 جرحى بنيران سعودية في صعدةأصيب 4 مواطنين ومهاجر أفريقي اليوم بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة، وذكر مصدر أمني أن 3 مواطنين ومهاجر أفريقي، أصيبوا بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف جيش العدو السعودي للمدنيين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. وأشار المصدر إلى أن حرس الحدود السعودي فتح نيرانه باتجاه المواطنين بمديرية باقم، ما أدى إلى إصابة احدهم بجروح بالغة الخطورة.

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