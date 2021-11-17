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طريقة عمل البيان السنوي للرعاية الاجتماعية والذي تعلن عنه هيئة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كل عام، والذي يهدف هذا البيان السنوي لتحديث بيانات المسجلين لدى هيئة الرعاية من المحتاجين للحصول على البيانات الأحدث لهم عند الوزارة في بداية العام المالي الجديد، ويتم تحديد المتغيرات التي حدثت في المستفيدين وكتابة البيانات الأحدث لهم وأماكن الإقامة، كما يم تقديم المستمسكات المطلوبة لإثبات صحة البيانات المقدمة، وذلك ليتمكنوا من صرف رواتب الحماية الاجتماعية بسلام دون خطأ في المعلومات في العام الجديد 2022.
molsa.gov.iq طريقة عمل البيان السنوي للرعاية الاجتماعية 2021 المستمسكات المطلوبة
وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل في جميع محافظات الدولة، ويتم تحديث بيانات المسجلين لديها ليتم شمولهم في الوجبة الجديدة المقبلة حسب المعلومات الأحدث لهم، على أن يتم التأكد من بيانات المسجلين في الموقع من خلال الباحثين الاجتماعيين الذين يزوروهم في العنوان المسجل لهم للتأكد من البيانات وحالة المسجلين المادية والاجتماعية، كما يتم التأكد من حياة المتقدم أو مماته.
خدمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قامت الوزارة خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، من خلال هيئة الرعاية الاجتماعية، تقدم العديد من الخدمات للمواطنين من الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والعاطلين كالتالي:
- تقوم الوزارة باستقبال طلبات رواتب الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعدمة ويتم دراسة أحوال المسجلين لبيان الحالة المادية والاجتماعية لهم وتحديد الراتب الذي يستحقون.
- كما تقوم الوزارة باستقبال طلبات ذوي الإعاقة وهم غير القادرين على العمل والذين يستحقوا رواتب الحماية من الوزارة، وتقوم الوزارة كذلك بتحديد راتب للمعين المتفرغ لرعاية هذا المعاق.
- وتقوم الوزارة كذلك باستلام طلبات العاطلين عن العمل من الفقراء والخريجين والعمال والطاقة الشبابية من الخريجين لبيان أعداد العاطلين لشمولهم في المشروعات المقبلة أو تحديد رواتب خاصة بهم لحين الحصول على فرص للعمل.
- يتم طرح عدد من المشروعات السكنية للفقراء ويتم الاقتراع عليها ليحظى الفقير بمكان آمن ومناسب للعيش الكريم، وذلك بالاشتراك مع وزارة الإعمار.
طريقة عمل البيان السنوي للرعاية الاجتماعية
- يتم الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- يقوم المستخدم الانتظار لنزول رابط خاص بالاستمارة الخاصة بالبيان السنوي.
- يتم ملئ الاستمارة وتنزيل المستمسكات المطلوبة.
المستمسكات المطلوبة لمليء الاستمارة
- البطاقة الوطنية الموحدة
- البطاقة السكنية
- بيان طبي لذوي الإعاقة.
- هوية الأحوال المدنية
- صورة قيد لبيان الحالة الاجتماعية
- صورة قيد لبيان الحالة الاجتماعية.
- قرار محكمة يتضمن حالة فقدان للزوج المفقود أو بيان الهجران لهذه الفئة
- كتاب تأييد الاستمرار بالدراسة لأبناء الارامل.
- بيان وجود تغيير في الحالة الاجتماعية في حال تم تغييرها.
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