شروط تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات وخطوات التسجيل

- 1/2
- 2/2
شروط تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تبدأ بمجرد تسجيل العامل المرن في منصة مرن الإلكترونية، ويتم تسجيل في التأمينات الاجتماعية بشكل تلقائي، وهذه احد الخدمات التي تم أصدارها حديثا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية والتي من حين إلى اخر تقوم بتطوير كافة الخدمات الخاصة بها واستحداث بعض الخدمات الأخري وذلك لتوفير الوقت والجهد الذي يبذل من المواطنين السعودين في أنجاز كافة خدماتهم التي تحتاج إلى الذهاب إلي فروع المؤسسة المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، أما عن شروط تسجيل العامل المرن في التأمينات فهي التي سوف نتحدث عنها باستفاضة من حيث الشروط وكيفية التسجيل في السطور التالية.شروط تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات الاجتماعية
ويتم تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات الاجتماعية في فرع المعاشات، ويرجع ذلك إلى إن نظام العمل المرن تم أصدارة حديثا وهو إلى الآن ضمن مجال التجربة وأيضا في طور دراسة مخرجات النماذج الخاصة به، وعليه فإن شمول العمل المرن في فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية قد تم استثناؤه من فرع الإخطار المهنية والتعطل عن العمل، وتكون شروط تسجيل موظف العمل المرن هي كما يلي:
- أن يكون المستفيد قد أتم عدد ساعات لا يقل عن 168 ساعة عند صاحب عمل واحد أو اكثر.
- في حالة كان المستفيد قد عمل لدى اكثر من صاحب عمل ، فلابد أن يكمل اكثر من 60 ساعة عمل لدى صاحب العمل الواحد.
- شريطة أن يتم جمع 60 سعة لكل صاحب عمل بحيث لا يقل المجموع الإجمالي لساعات عمل المستفيد عن 168 ساعة كحد ادني.
إما بخصوص التسجيل في العمل المرن قد تم الإعلان عن بعض الخطوات التي من الواجب اتباعها حتي يتم التسجيل بشكل صحيح وهذه الخطوات هي:
- للتسجيل كعامل مرن في منصة مرن.
يمكنك ملء البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط والأحكام وإرفاق جميع المستندات اللازمة لإتمام التسجيل.
ادخل رقم الهوية والجوال والاسم وقم بعمل كلمة مرور جديدة لإنشاء الحساب.
لابد من من تأكيد حسابك كعامل في مرن جديد وطابقته مع حسابك في ابشر.
الوسوم
شروط تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تبدأ بمجرد تسجيل العامل المرن في منصة مرن الإلكترونية، ويتم تسجيل في التأمينات الاجتماعية بشكل تلقائي، وهذه احد الخدمات التي تم أصدارها حديثا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية والتي من حين إلى اخر تقوم بتطوير كافة الخدمات الخاصة بها واستحداث بعض الخدمات الأخري وذلك لتوفير الوقت والجهد الذي يبذل من المواطنين السعودين في أنجاز كافة خدماتهم التي تحتاج إلى الذهاب إلي فروع المؤسسة المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، أما عن شروط تسجيل العامل المرن في التأمينات فهي التي سوف نتحدث عنها باستفاضة من حيث الشروط وكيفية التسجيل في السطور التالية.شروط تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات الاجتماعية
ويتم تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات الاجتماعية في فرع المعاشات، ويرجع ذلك إلى إن نظام العمل المرن تم أصدارة حديثا وهو إلى الآن ضمن مجال التجربة وأيضا في طور دراسة مخرجات النماذج الخاصة به، وعليه فإن شمول العمل المرن في فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية قد تم استثناؤه من فرع الإخطار المهنية والتعطل عن العمل، وتكون شروط تسجيل موظف العمل المرن هي كما يلي:
- أن يكون المستفيد قد أتم عدد ساعات لا يقل عن 168 ساعة عند صاحب عمل واحد أو اكثر.
- في حالة كان المستفيد قد عمل لدى اكثر من صاحب عمل ، فلابد أن يكمل اكثر من 60 ساعة عمل لدى صاحب العمل الواحد.
- شريطة أن يتم جمع 60 سعة لكل صاحب عمل بحيث لا يقل المجموع الإجمالي لساعات عمل المستفيد عن 168 ساعة كحد ادني.
إما بخصوص التسجيل في العمل المرن قد تم الإعلان عن بعض الخطوات التي من الواجب اتباعها حتي يتم التسجيل بشكل صحيح وهذه الخطوات هي:
- للتسجيل كعامل مرن في منصة مرن.
يمكنك ملء البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط والأحكام وإرفاق جميع المستندات اللازمة لإتمام التسجيل.
ادخل رقم الهوية والجوال والاسم وقم بعمل كلمة مرور جديدة لإنشاء الحساب.
لابد من من تأكيد حسابك كعامل في مرن جديد وطابقته مع حسابك في ابشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات وخطوات التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.