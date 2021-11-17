شروط تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات وخطوات التسجيل

شروط تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تبدأ بمجرد تسجيل العامل المرن في منصة مرن الإلكترونية، ويتم تسجيل في التأمينات الاجتماعية بشكل تلقائي، وهذه احد الخدمات التي تم أصدارها حديثا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية والتي من حين إلى اخر تقوم بتطوير كافة الخدمات الخاصة بها واستحداث بعض الخدمات الأخري وذلك لتوفير الوقت والجهد الذي يبذل من المواطنين السعودين في أنجاز كافة خدماتهم التي تحتاج إلى الذهاب إلي فروع المؤسسة المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، أما عن شروط تسجيل العامل المرن في التأمينات فهي التي سوف نتحدث عنها باستفاضة من حيث الشروط وكيفية التسجيل في السطور التالية.

شروط تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات الاجتماعية

ويتم تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات الاجتماعية في فرع المعاشات، ويرجع ذلك إلى إن نظام العمل المرن تم أصدارة حديثا وهو إلى الآن ضمن مجال التجربة وأيضا في طور دراسة مخرجات النماذج الخاصة به، وعليه فإن شمول العمل المرن في فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية قد تم استثناؤه من فرع الإخطار المهنية والتعطل عن العمل، وتكون شروط تسجيل موظف العمل المرن هي كما يلي:

أن يكون المستفيد قد أتم عدد ساعات لا يقل عن 168 ساعة عند صاحب عمل واحد أو اكثر. في حالة كان المستفيد قد عمل لدى اكثر من صاحب عمل ، فلابد أن يكمل اكثر من 60 ساعة عمل لدى صاحب العمل الواحد. شريطة أن يتم جمع 60 سعة لكل صاحب عمل بحيث لا يقل المجموع الإجمالي لساعات عمل المستفيد عن 168 ساعة كحد ادني.

خطوات التسجيل في العمل المرن

إما بخصوص التسجيل في العمل المرن قد تم الإعلان عن بعض الخطوات التي من الواجب اتباعها حتي يتم التسجيل بشكل صحيح وهذه الخطوات هي: