الأمير تشارلز ودوقة كورنوول فى القاهرة غدا

جدة - نرمين السيد - وتعد الزيارة الأولى التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وقرينته إلى الخارج منذ تفشى وباء جائحة (كورونا- كوفيد- 19) فى أنحاء العالم.

ساعات قليلة تفصلنا عن الزيارة التاريخية لوريث العرش البريطانى إلى مصر زيارة هى الثالثة من نوعها للأمير تشارلز ولكنها الأولى بعد التطورات والإنجازات الكبيرة التى شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، فقد سبق أن قام ولى العهد البريطانى بزيارة مصر مرتين الأولى عام 1981، والزيارة الثانية للأمير تشارلز فى عام 2006 ضمن جولة استمرت أسبوعان شملت كلا من مصر والسعودية والهند بهدف تعزيز التسامح بين الحضارات.

وبحسب ما أعلنته السفارة البريطانية، فإن برنامج زيارة العهد البريطانى وقرينته المكثف يتضمن لقاءات رسمية وأخرى دينية، بالإضافة إلى زيارات لمواقع تاريخية وأثرية، كما سيلتقى أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافى، إلى جانب مهارات الحرفيين.

وسوف يبدى أمير ويلز صاحب السمو الملكى وريث العرش الملكى البريطانى والابن الأكبر لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، دعمه لمبادرة الأسواق المستدامة التى يرعاها، من خلال اجتماع لرواد أعمال شباب من القطاع الخاص لبحث فرص تنمية الأعمال بشكل مبتكر وصديق للبيئة فى مصر.

كما يركز برنامج زيارة دوقة كورنوول على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية فى مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة، كما ستستمع لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن، ويحضر صاحبا السمو الملكى حفل استقبال بريطانى- مصرى للاحتفال بالروابط بين البلدين، وفى اليوم الأخير من هذه الجولة، سوف يزور صاحبا السمو الملكى مدينة الإسكندرية.

وتأتى زيارة ولى العهد البريطانى وقرينته إلى مصر بعيد استضافة جلاسكو لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop26"، واختيار مصر لاستضافة القمة القادمة "cop 27" العام القادم بمدينة شرم الشيخ، إذ يولى الأمير تشارلز اهتماما كبيرا بمسألة التغير المناخى وانطلاقا من ذلك سيبحث خلال زيارته المقبلة إلى مصر سبل العمل معا للتصدى لتغير المناخ.

كما تندرج الزيارة فى اطار الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وبهذه المناسبة، قام السفير البريطانى جاريث بايلى مساء اليوم بنشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" للترحيب بالزيارة الملكية اختتمه بالقول : "أهلا بكما فى مصر أم الدنيا".

ووُلِد الأمير تشارلز فى قصر باكنجهام مساء يوم 14 نوفمبر عام 1948، وبدأ الأمير الصغير تعليمه بمدرسة "هيل هاوس" فى لندن عام 1956، وفى عامه التاسع نُصّب صاحب السمو الملكى أميرا لويلز وإيرلا لتشيستر وهو لقب يُمنح تقليدياً لوريث عرش بريطانيا.

وفى عام 1969، توجت الملكة إليزابيث الأمير تشارلز رسميا، كأمير ويلز فى مراسم عٌقدت بقلعة كارنارفون، مقاطعة ويلز، تخرج الأمير من جامعة كامبريدج فى عام 1970 وحصل على شهادة جامعية فى التاريخ وعلم الآثار والأنثروبولوجيا.