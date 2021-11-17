وكالة الطاقة الذرية: إيران زادت مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الوكالة الدولية أخبرت الدول الأعضاء فى تقريرها السرى الفصلى، اليوم الاربعاء، أن إيران لديها ما يقدر بحوالى 17.7 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه النسبة تمثل زيادة عما كانت عليه 8 كيلوجرامات فى شهر أغسطس الماضى.
وأوضحت الوكالة ومقرها فى فيينا أنها لا تزال غير قادرة على التأكد من الحجم الحقيقى لليورانيوم الإيرانى المخصب بسبب "القيود التى فرضتها طهران على مفتشى الأمم المتحدة".
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