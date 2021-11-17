جدة - نرمين السيد - جدد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى اليوم الأربعاء، تأكيد دعم بلاده لانضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبى، وأكد أن العلاقات بين إيطاليا وألبانيا قوية وقديمة وناجحة وليست محل نقاش بل بحاجة للتقوية بصورة أكبر.





جاء ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، فى أعقاب اجتماع عقده دراجى مع نظيره الألبانى إيدى راما. وأشار "دراجى" إلى أن إيطاليا ستواصل دعم ألبانيا فيما يتعلق بعملية الاندماج فى الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن هذا مهم لألبانيا وإيطاليا وأيضًا لتحقيق الاستقرار فى منطقة البلقان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تجدد دعمها لانضمام ألبانيا للاتحاد الأوروبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.