كيفية تحويل جوجل بلاي العربي إلي أمريكي لشحن فري فاير وببجي مجاناً

كيفية تحويل جوجل بلاي العربي إلي أمريكي، للاستفادة من الخدمات والمزايا العديد التي يقدمها متجر جوجل بلاي الأمريكي والتي تأتي في مقدمتها شحن جواهر فري فاير وشدات ببجي إضافة على ذلك تحميل جميع البرامج والتطبيقات التي قد لا تجدها في متجر جوجل بلاي العربي، لذا بعد تحويل جوجل بلاي العربي إلى أمريكي تستطيع تحميل جميع الألعاب والتطبيقات بالإضافة إلي جميع الكتب التي يوفرها جوجل سواء المجانية أو المدفوعة.

تعد أهمية تحويل متجر جوجل بلاي إلي أمريكي اصبح الآن في غاية الأهمية وخاصة إلي متابعي الألعاب الإلكترونية والباحث عن التحديثات الجديدة وكذلك رواد العلم الذين يبحثون عن كل ما هو جديد في برامج التقنية بالإضافة إلي محبي الألعاب الإلكترونية، حيث اصبح ألان من المستحيل آن تجد كل ما ترغب به في جوجل بلاي العربي، قد يلاحظ البعض عند البحث في جوجل بلاي عن لعبة إلكترونية أو تطبيق معين يجد رسالة هذا العنصر غير متوافر في بلد ويأتي هنا السؤال؟ لماذا لا تجد ما تبحث عنه في جوجل بلاي العربي؟

الإجابة بكل بساطة أن جوجل لا توفر للعرب مثل ما توفره للغرب لذلك تجد الكثيرون يبحثون عن ألية أو الطريقة التي يتم من خلالها تحويل متجر جوجل بلاي العربي إلي أمريكي، لذا وفرنا لك طريقة تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي بكل سهولة بالصور.

الخطوة الأولي: القيام بتحميل تطبيق Vpn من اجل إمكانية تغيير عنوانك الافتراضي إلي أمريكي وكذلك تطبيق hola vpn والتي تتمكن من خلاله بتغيير عنوانك إلى عنوان يتبع الولايات المتحدة الأمريكية.

القيام بتحميل تطبيق Vpn من اجل إمكانية تغيير عنوانك الافتراضي إلي أمريكي وكذلك تطبيق hola vpn والتي تتمكن من خلاله بتغيير عنوانك إلى عنوان يتبع الولايات المتحدة الأمريكية. الخطوة الثانية: فتح هاتفك المحمول واختيار الضبط ومنها التطبيقات ومن ثم الضغط علي مدير التطبيقات كما بالصورة التالية.

الخطوة الثالثة: القيام باختيار جوجل بلاي.

الخطوة الرابعة: القيام بالنقر علي جوجل بلاي.

الخطوة الخامسة: بعد الضغط على جوجل بلاي قم بمسح التخزين المؤقت ثم مسح البيانات.

الخطوة السادسة: إضافة السكن لأمريكي والتي يمكنك تنفيذها من خلال متجر جوجل بلاي ثم الضغط على القائمة الرئيسية كما في الصورة التالية.

الخطوة السابعة: الضغط على طرق الدفع ثم الضغط على إضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب آلي ثم تسجيل رقم البطاقة، هنا يمكنك إضافة الرقم التالي

الخطوة الثامنة: تقوم بتسجيل الرقم المكون من 16 رقم كالتالي (4561526232654373) ثم الضغط حفظ إذا لم يستجيب يجب الضغط من 9 إلي 12 مرة لذا يجب عليك تأكيد عملية تحويل المتجر العربي إلي أمريكي من خلال اتباع خطوات الفقرة التالية.

لتأكيد عملية تحويل متجرك العربي إلي أمريكي قم بمحاولة شراء لعبة من المتجر من خلال الدخول على المتجر واختيار الألعاب ومنها اختيار لعبة مدفوعة ثم اختيار طرق الدفع ومنها سيطلب منك اختيار طريقة دفع قم بوضع طريقة دفع جديدة واختار بطاقة الائتمان والتي يجب عليك إضافة نفس البيانات التي قم بإضافتها في السابق ثم الضغط على حفظ 4 مرات، بهذا تكون انتهيت من تحويل جوجل بلاي إلي عربي.

يمكنك تحميل الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المجانية والتي من ضمنها شحن جواهر فري فاير وكذلك لعبة وشحن شدات ببجي مجانا، والتي تتم من خلال الدخول علي التطبيقات التي تمنحك النقاط حيث أن ابرز هذه التطبيقات تطلب منك حصولك علي 6000 ألف نقطة لشحن موسم ببجي الجديد أو شحن عدد كبير من جواهر فري فاير، يمكنك من خلال تحويلك للمتجر الأمريكي الاستفادة من التطبيقات التي تعطي عدد اكبر من النقاط والذي بالتأكيد افضل من التطبيقات المتاحة في المتجر العربي.

تتعدد مزايا التحويل من المتجر العربي إلى المتجر الأمريكي فمن اهم المزايا من عملية التحويل هي الاستفادة من مجموعة البرامج والتطبيقات المتاحة فقط في المتجر الأمريكي وغير متوفره في المتجر العربي، فضلا عن أمكانية تنزيل مجموعة كبيرة من الألعاب الحديثة بشكل مجاني وغيرها من البرامج الجديدة.

وقبل الختام ننوه للقراء الأعزاء أننا بانتظار تعليقاتكم حول آلية تغيير تحويل جوجل بلاي العربي إلي أمريكي.