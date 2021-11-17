قرداحي: لا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة

دوت الخليج :- أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنه منفتح على أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، مؤكدا أنه لا يريد أن تكون استقالته "طلقة في الهواء" لا تؤدي إلى أي نتيجة.
وقال قرداحي في حديث لقناة "MTV" اللبنانية: "أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكا بالوزارة عنادا".
وأضاف: "لأنو الوزارة مش ملكي ومش لبيت بيي".
وعن موضوع استقالته، بعد اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول خليجية على خلفية تصريحات أطلقها، أشار قرداحي إلى أنه "منفتح على أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج".
وشدد على أنه "لا يريد أن تكون استقالته مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة".
المصدر: MTV
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