عقيلة صالح يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية

أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، يوم الأربعاء، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري في ديسمبر المقبل، وسط آمال من الشارع في أن تعيد الاستقرار إلى البلاد.

وقال عقيلة صالح، إن الاقتراع هو مصدر أي شرعية في ليبيا، مضيفا أن الشعب يطمح إلى الاستقرار والبعد عن العنف والإرهاب.

وشدد رئيس البرلمان الليبي، على أن المصالحة الوطنية ركن أساسي لأجل تحقيق المصالحة في ليبيا.

ويوم الأربعاء أيضا، تقدم رئيس وزراء ليبيا الأسبق، علي زيدان، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد في 24 ديسمبر.

وقال زيدان إن الانتخابات "هي المخرج للوطن مما يعانيه الآن"، مضيفا أنه في حال توليه السلطة، فإنه "مستعد للتنازل أو أي تغيير يؤدي لوفاق وطني بين جميع الأطراف".

ويوم الثلاثاء، أعلن قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ترشحه لرئاسة ليبيا، وقبل ذلك، سبقه سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي.

في الوقت نفسه، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تسلمها أوراق ثلاثة مرشحين هم؛ أسعد محسن زهيو، وفيضان حمزة، والسنوسي الزوي.

ومن المرتقب أيضا أن يجري الإعلان عن ترشح فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة المدعوم من ميليشيات بعض المدن الواقعة في غرب البلاد.