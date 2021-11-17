الصحة العالمية تحث الدول على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - حث مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، دايفد نابارو، دول العالم على تشجيع مواطنيها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، جنبا إلى جنب مع زيادة معدلات التطعيم.





وحول الوضع الوبائى فى قارة أوروبا مع زيادة أعداد الإصابات المسجلة، أوضح نابارو، فى مقابلة مع شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، أنه على الرغم من تصاعد وتيرة الإصابة بكورونا فى أوروبا إلا أن معدلات الوفيات فيها لا ترتفع بالمعدل نفسه، معللا ذلك بزيادة معدلات التطعيم. وأضاف نابارو أنه يمكن ملاحظة اختلاف المعدلات بين أوروبا الشرقية والغربية، موضحا أن أوروبا الشرقية تشهد معدلات كبيرة للإصابة والوفاة بالفيروس؛ بسبب انخفاض معدلات التطعيم هناك، أما فيما يخص أوروبا الغربية التى تتمتع بمعدلات تطعيم أعلى، فإن عدد حالات الإصابة لا تزال مرتفعة أيضا، إلا أنها لا تؤدى إلى ارتفاع معدلات الإشغال فى المستشفيات أو الوفاة.

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