استشهاد شاب برصاص الاحتلال فى البلدة القديمة بالقدس

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الفتى يُدعى عمر ابراهيم أبو عصب ويبلغ من العمر 16 عامًا وهو من بلدة العيساوية.

كانت مصادر فلسطينية، قد أفادت فى وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت النار صوب شاب فى طريق الواد المؤدية للمسجد الأقصى، وهى إحدى الطرق الرئيسية فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على الشاب بزعم محاولته طعن مستوطنين.

وفى وقت لاحق، أغلقت قوات الاحتلال بأبى العامود والساهرة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من البلدة القديمة فى القدس المحتلة.