جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الفتى يُدعى عمر ابراهيم أبو عصب ويبلغ من العمر 16 عامًا وهو من بلدة العيساوية.
كانت مصادر فلسطينية، قد أفادت فى وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت النار صوب شاب فى طريق الواد المؤدية للمسجد الأقصى، وهى إحدى الطرق الرئيسية فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على الشاب بزعم محاولته طعن مستوطنين.
وفى وقت لاحق، أغلقت قوات الاحتلال بأبى العامود والساهرة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من البلدة القديمة فى القدس المحتلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشهاد شاب برصاص الاحتلال فى البلدة القديمة بالقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.