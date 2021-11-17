روسيا والاتحاد الإفريقى يؤكدان السعى نحو ضمان الأمن والاستقرار

جدة - نرمين السيد - أكدت روسيا والاتحاد الإفريقى، التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة فى إحلال السلام وضمان الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف للتنمية المستدامة.





جاء ذلك فى البيان المشترك الصادر اليوم الأربعاء، عقب المشاورات السياسية التى عقدت بين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى محمد فى موسكو، نشرته سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا الوضع الحالى وآفاق الشراكة متعددة الأوجه بين روسيا والاتحاد الإفريقى وتم التأكيد على ضرورة توسيع الحوار السياسى وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية التى يمكن أن تؤثر بشكل إيجابى على الظروف المعيشية لسكان القارة، التعاون فى المجالات العلمية والتعليمية والإنسانية والثقافية.

وأوضح البيان أن روسيا والاتحاد الإفريقى أعربا عن قلقهما إزاء تنامى وانتشار الإرهاب الدولى والقرصنة والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، ودعا إلى توحيد الجهود لمكافحة هذه التهديدات من أجل تعزيز قدرة إفريقيا فى البحث عن حلول للمشاكل الإفريقية.

وأكد وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، أن بلاده بصفتها عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى ستولى اهتماما أكبر بتوفير الدعم اللازم للمبادرات الإفريقية لحل الصراعات فى القارة.