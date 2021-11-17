موعد مباراة الشباب والفيصلي القادمة والقنوات الناقلة في الأسبوع الثاني عشر من الدوري السعودي

تنتظر الجماهير العاشقة للدوري السعودي للمحترفين موعد مباراة الشباب والفيصلي القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 20\11\2021، حيث يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية أحداث مباراة الشباب القادمة ضد الفيصلي، وذلك لحساب الأسبوع الثاني عشر من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الشباب المباراة باحثاً عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ومواصلة الزحف نحو قمة الدوري السعودي، حيث يحتل الليث الأبيض المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهم من 11 مباراة فقد استطاع تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث في 6 مواجهات، بينما تعادل في 3 مباريات وذاق طعم الخسارة في مبارتين، كما يسعى الشباب لمواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة، حيث أنه حقق الفوز في آخر خمس مباريات له في الدوري، كما أنه يقدم مستوى متميز هذا الموسم جعل أغلب النقاد والمحللين يشيدون به.

في المقابل نادي الفيصلي يسعى لتحقيق مفاجئة كبيرة ومدوية بالفوز على شيخ الأندية السعودية الشباب، كما يسعى لانتزاع الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة رقم 17، حيث أنه يحتل المركز الثامن في الترتيب برصيد 14 نقطة، وذلك من خلال 10 مباريات خاضها حتى الآن، استطاع تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط في 3 مباريات، بينما تعادل في 5 مباريات وتجرع كأس الهزيمة في مبارتين، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة وسريعة، مباراة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الانتصار من كلا الفريقين.

موعد مباراة الشباب والفيصلي

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية أحداث مباراة الفيصلي والشباب القادمة في الدوري، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 20\11\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 17:45 الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 16:45 الرابعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند الساعة 18:45 السادسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة للمباراة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والفيصلي القادمة في الدوري. من أكثر الأسئلة المتداولة في الوقت الحالي. ومن المعروف أن شبكة قنوات SSC الرياضية هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين. لذلك سوف يتم نقل المباراة على إحدى قنواتها. لكن حتى الآن لم يتم تحديد قناة بعينها بشكل رسمي. وعند ورود أي جديد بخصوص القناة الناقلة ومعلق المباراة سنوافيكم به في الحال.

المباراة الفيصلي – الشباب البطولة الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع ال12 الموعد والتوقيت السبت 20\11\2021 – 17:45 بتوقيت السعودية الملعب ملعب مدينة المجمعة الرياضية القنوات الناقلة SSC الرياضية

بطاقة مباراة الشباب ضد الفيصلي