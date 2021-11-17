موعد مباراة النصر والرائد القادمة السبت 20\11\2021 والقنوات الناقلة في دوري محمد بن سلمان

يعود من جديد الدوري السعودي للمحترفين للانطلاق وذلك عند حلول موعد مباراة النصر والرائد القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 20\11\2021، حيث يستضيف استاد مرسول بارك مباراة النصر القادمة في الدوري ضد الرائد، وذلك لحساب الجولة الثانية عشرة من عمر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل النصر المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لكنه سوف يصطدم بمنافس قوي، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يستطيعون صنع الفارق في أي لحظة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة، مباراة تتسم بالندية والإثارة والرغبة في الفوز والحصول على الثلاث نقاط من كلا الفريقين، يدخل العالمي المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 13 نقطة لكن من 9 مباريات، بما يعني أن المنافس وهو الرائد صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة، قد لعب مبارتين أكثر من النصر في الدوري وذلك بسبب انشغال النصر في بطولة دوري أبطال أسيا، وقد استطاع العالمي الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل في مباراة واحدة وتجرع كأس الهزيمة في أربع مباريات.

في المقابل يسعى الرائد نحو الفوز بالمباراة وتوسيع الفارق بينه وبين النصر، كما يسعى للحصول على الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة رقم 20، حيث أنه يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة، جمعهم من 11 مباراة فقد تمكن من تحقيق الانتصار في خمس مباريات، بينما تعادل في مبارتين وذاق طعم الخسارة في 4 مباريات.

موعد مباراة النصر والرائد

يحتضن استاد “مرسول بارك” مباراة النصر ضد الرائد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 20\11\2021، وذلك لحساب الأسبوع الثاني عشر من الدوري، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 19:40 السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 18:40 السادسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد القادمة في الدوري من أهم الأشياء بحثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعبر محركات البحث المختلفة ومحرك البحث “جوجل”. وكما هو معروف أن شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، هي المالكة لحقوق نقل مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. لذلك سوف يتم نقل المباراة على إحدى قنواتها ولم يتم تحديد القناة الناقلة حتى الآن. وعند ورود أي جديد يتعلق بالقناة الناقلة ومعلق المباراة سنوافيكم به في الحال.

المباراة النصر – الرائد البطولة الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت السبت الموافق 20\11\2021 – 19:40 بتوقيت السعودية الملعب مرسول بارك القنوات الناقلة SSC الرياضية

بطاقة مباراة النصر ضد الرائد