دوت الخليج :- ناقش خبراء صحيون الوضع الوبائي في الأردن، ودور الشراكة الفاعل باحتواء جائحة كورونا والدروس المستفادة منها للنظام الصحي، ودور المجتمع المدني في مواجهتها، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
واستعرض الدكتور البلبيسي الوضع الوبائي في الأردن؛ حيث أن المنحنى الوبائي بارتفاع، وسبب زيادة حالات أول أمس زيادة عدد الفحوصات، وبالتالي ارتفاع عدد الحالات المسجلة.
وأضاف أن 30 بالمئة من الحالات تتراوح أعمارهم بين 10 – 17 سنة، مؤكدا أن غالبية الوفيات هم ممن تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما، وفي هذه الجزئية، أوضح أن الوفيات هنا تنقسم إلى وفيات كورونا، ووفيات مضاعفات كورونا.
وأشار البلبيسي إلى أن محافظة إربد سجلت الثلاثاء أعلى نسبة إصابات، بسبب فتح حدود جابر، والتوسع في إقامة التجمعات بنسبة 10.8 بالمئة من إجمالي نسبة الحالات المسجلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الصحة تبرّر ارتفاع إصابات إربد بفتح " جابر " والتجمعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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