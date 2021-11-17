ميركل: وضع جائحة كورونا في ألمانيا مأساوي

ميركل: وضع جائحة كورونا في ألمانيا مأساويوصفت المستشارة الألمانية بالنيابة أنجيلا ميركل وضع جائحة كورونا في بلادها بأنه “مأساوي”.

ونقلت وكالة رويترز عن ميركل قولها في مؤتمر لرؤساء بلديات المدن الألمانية: “لم يفت الاوان بعد لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح” مضيفة إن “المخرج الوحيد من الجائحة هو تطعيم عدد كاف من الناس”.

وارتفع عدد إصابات كورونا في ألمانيا بواقع يومي بلغ 52826 حسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في الوقت الذي تشدد فيه الموجة الرابعة من الجائحة قبضتها على أوروبا.