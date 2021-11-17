أشهر مقتحم للكابيتول.. الحكم على ذى القرنين بالسجن 41 شهرًا

جدة - نرمين السيد - وبحسب CNN، طلبت وزارة العدل بأن يتلقى "تشانلى" حكما قاسيا كطريقة ليكون مثالا يحتذى به بين مثيرى الشغب فى 6 يناير، ووضع المدعون العامون تشانسلى كرمز للجمهور الهمجى.

وكان القاضى رويس لامبيرث قد احتجز تشانسلى فى السجن منذ اعتقاله، على الرغم من محاولاته المتعددة لكسب التعاطف والإفراج عنه.

من المحتمل أن ينظر قضاة آخرون إلى حكم لامبيرث كمعيار مرجعى محتمل، لأن تشانسلى هو أحد المتهمين بارتكاب جناية من بين أكثر من 660 قضية شغب فى الكابيتول ينتظرون الحصول على عقوبة.

وانتشرت صور تشانسلى فى مبنى الكابيتول بسبب مظهره الغريب بينما كان يقود الآخرين عبر مبنى الكابيتول ، وهو يصرخ فى بوق، كواحد من أول 30 مثيرى شغب داخل المبنى، شق طريقه إلى منصة مجلس الشيوخ التى تم إخلاءها على عجل فى وقت سابق من قبل نائب الرئيس آنذاك مايك بنس، وترك ملاحظة نصها ، "إنها مسألة وقت فقط. العدالة قادمة ! وفقًا لوثائق نداءه.

وكان اقتحم أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، مبنى الكابيتول فى الـ 6 من يناير الماضى، اعتراضًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.