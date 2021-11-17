عقيلة صالح يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية فى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها فى ديسمبر المقبل.



جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها فى ديسمبر المقبل. ذكرت ذلك قناة "ليبيا ـ الحدث" الفضائية مساء اليوم الأربعاء.

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