نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة عن تحالف أوراسكوم عن الإنشاءات مع شركة Hitachi ABB Power Grids وهذا بعد التوقيع مع الشركة المصرية، وهذا لكي يتم نقل الكهرباء (EETC) حيث أن هذا يقوم بتنفيذ كافة الأعمال في مصر لكي يتم ربط شبكتي الكهرباء الوطنية في مصر والسعودية، ولذلك تم التأكد على أن سوف يقوم تحالف منفصل من Hitachi ABB Power Grids وهذا حتى يتم تنفيذ الأعمال داخل السعودية.

التحالفات :

هذا المشروع من المشاريع المميزة الأكثر مشاريع HVDC وهذا من خلال التيار المباشر عالي الجهد، حيث أن هذا تقديماََ من نوعها في جميع أنحاء العالم، ولذلك أوضح علي أن أول مشروع HVDC وهذا يربط بين القارات في العالم كله، وفي الفترة الأخيرة سوف يسمع هذا المشروع للبلدين تبادل ما يصل إلى 3 ميجاوات في أوقات الذروة، ولذلك تم الإعلان في على أن هذا يوفر كافة إمدادات الطاقة لحوالي أكثر من 20 مليون شخص، وهذا باستخدام أحداث التقنيات لكي يتم ضمان أقصى قدر من الكفاءة.

ومن الجدير بالذكر أن يسمح ربط HVDC وهذا لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وهذا لكي يتم تحسين كفاءة شبكات النقل، وتقديم تبادل الطاقة، ولذلك في الفترة الأخيرة تم الايضاح على أن هذا يقلل من البصمة الكربونية الإجمالية، وهذا بعد ما تم إيضاحه من قبل شركة أوراسكوم وهذا لكي يتم إنشاءات إحدى الشركات المشاركة في التحالفات، وهذا لكي يتم تشييد محطات الربط.

ومن المؤكد أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، على أن مشروع الربط الكهربائي له فائده كبيرة للغاية لهذه البلدين، ولذلك تم الإعلان على أن انتهاء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، وهذا يعد أمر ضروري بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة، حيث أن في الفترة الأخيرة تم فتح مظاريف المناقصة الخاصة بهذا المشروع.

بالإضافة إلى ذلك أن هذا المشروع الذي حدث بين مصر والمملكة، وهذا سوف يتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائي مع دول الخليج كلها، ولذلك تم الإعلان على أن الاستفادة من الاحتياطى اليومى، وهذا من قبل الشبكة القومية للكهرباء، ولذلك أوضحت على أن تصل حوالي 21 ألف ميغاوات.